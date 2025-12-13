English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಗೀಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವೇ ಗತಿ

ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಗೀಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವೇ ಗತಿ

Actress tragic Story: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:18 AM IST
  • ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದವರೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ನೋವಿನ ಕಥೆ
  • ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರು

Trending Photos

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ &#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುಮಾನದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ..
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
camera icon5
Africa
ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಭಾವುಕ! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
camera icon6
Trigrahi Yog
ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ
ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಗೀಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವೇ ಗತಿ

Actress tragic Story: ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಟಿ ವಾಸುಕಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಕೀಜಾ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾದ ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ‘ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೌಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅವರು, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಪೆಡರಾಯುಡು, ರೌಡಿ ಗರಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನದೇಸಂ, ರೌಡಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ವಾಸುಕಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್, ವಿಜಯ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಏಕೈಕ ನಟ ಇವರೆ ನೋಡಿ

ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಬಾಬು, ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಸುಕಿಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆತ್ರೇಯಪುರಂ ಮಂಡಲದ ಬೊಬ್ಬರ್ಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ರಾವ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ 'ಪ್ರೇಮಿ'ಯ ಮೊದಲ ಹಾಡು: ಅಮ್ಮ ಬರೆದ ಕಥೆಗೆ ಮಗನೇ ನಾಯಕ

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಸುಕಿ, “ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗುರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಾಗಬಾಬು ಅವರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. “ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ” ಎಂದು ವಾಸುಕಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Actress VasukiActress Vasuki videosActress Vasuki latestVasuki actressTelugu Cinema

Trending News