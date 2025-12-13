ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಗೀಗ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವೇ ಗತಿ

Actress tragic Story: ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಟಿ ವಾಸುಕಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಕೀಜಾ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಾದ ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ‘ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೌಡಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅವರು, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದರು.
ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಪೆಡರಾಯುಡು, ರೌಡಿ ಗರಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನದೇಸಂ, ರೌಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ವಾಸುಕಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಬಾಬು, ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಸುಕಿಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೋನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆತ್ರೇಯಪುರಂ ಮಂಡಲದ ಬೊಬ್ಬರ್ಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಜಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ರಾವ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಸುಕಿ, “ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗುರು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಾಗಬಾಬು ಅವರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಲೋಕೇಶ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. “ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ” ಎಂದು ವಾಸುಕಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.