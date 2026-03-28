ನಟನ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಯ್ತು ನಟಿಯ ಜೀವನ! ಕೊನೆಗೆ ಶವವನ್ನೂ ಬಿಡದೇ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದು..

ನಟಶಿರೋಮಣಿ ಪಶುಪುಲೇಟಿ ಕಣ್ಣಂಬಾ.. ಅವರು ೧೯೩೪ ರಿಂದ ೧೯೬೫ ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಜೀವನ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಂಬಾ ೧೯೧೨ ರಲ್ಲಿ ಎಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ೧೭ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏಕೈಕ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟವಿತ್ತು.. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ೧೧ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಣ್ಣಾಂಬ.. ಬಳಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇರಿ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ೧೯೩೫ ರಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಂಬಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಣ್ಣಾಂಬ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಂ, ಕನಕಥಾರ, ಪಲ್ನಾಟಿ ಯುದ್ಧ, ಅನಾರ್ಕಲಿ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞಂ, ಮತ್ತು ತೋಡಿಕೊಡಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದರು. 30 ಮತ್ತು 40 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೂ ಕಣ್ಣಾಂಬ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ನಟನಿಗೆ ಕನ್ನಂಬಾ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈತನ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾದವು.. ಆತ ಕಣ್ಣಾಂಬಾ ಅವರ ಪತಿ ಕಡಾರು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣಾಂಬ ಮತ್ತು ನಾಗಭೂಷಣ್ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ, ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ, ಸತಿ ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತುಲಾಭಾರಂ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.. ಕಣ್ಣಾಂಬ ಮತ್ತು ನಾಗಭೂಷಣಂ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದರು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು..
ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಟನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ನಟ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ, ಕೇವಲ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿದ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣಂಬಾ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಟ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು.
ಕಣ್ಣಂಬಾ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪಶುಪುಲೇತಿ ದೇವಿ ಚೌಧರಿ ಒಮ್ಮೆ.. ನಟನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದ್ವೇಷವಿತ್ತು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಆತ್ಮಬಲಂ 1964 ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂಬಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮೇ 7 ರಂದು ಕಣ್ಣಂಬಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲದ ಕಣ್ಣಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಣ್ಣಾಂಬಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ನಟಿಯ ದೇಹವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳರು ದೇಹವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅದು ನಟನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.. ಬಳಿಕ ನಟಿಯ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶವವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಶವಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದು ಕಣ್ಣಂಬಾ ದುರಂತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.