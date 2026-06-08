Pavitra Lokesh first marriage: ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ. ಇವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ಸುಂದರಿ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಸದ್ಯ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಈಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವೈವಾಹಿ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮಗಳ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ವಿವಾಹವು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ನಟ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ 2023ರಿಂದ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ಗಿಂತ ಮುನ್ನ 2007ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೂರ್ಯ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ದಿ.ಮೈಸೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಲೋಕ ಡಾಟ್ಕಾಮ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಪವಿತ್ರಾ ಮೊದಲು ಆಂಧ್ರದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಳು. ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಗೆ ನಾನೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆಅವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಪವಿತ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೆಲುಗಿನವರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಜೊತ ಪವಿತ್ರಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮದುವೆಗೂ ಅವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಚೈನು, ಮದುವೆ ಖರ್ಚು, ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಈಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಮಾಡೋ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪವಿತ್ರಾ ಮೊದಲ ಗಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಬೈಯೋದು. ಈ ಸೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕೇಳೋದು, ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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