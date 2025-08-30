Actress Poorna: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಪೋಷಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪೂರ್ಣ ಅವರು ಕೇರಳದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಟಿ ಪೂರ್ಣಾ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ. ಶನೀದ್ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 46 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ನೈಜ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
2022 ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಶನೀದ್ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2023 ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಪೂರ್ಣಾ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬಂತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪೂರ್ಣಾ ಅವರ ಪತಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 45 ದಿನಗಳಿಂದ ತಾನು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಾಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ವಿಷಾದಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ, ಪೂರ್ಣಾ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಪೂರ್ಣಾ ತನ್ನ ಪತಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಪೂರ್ಣಾ ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ..ʼ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವ ಕನಸು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ಣಾ ಹೇಳಿದರು. ಪೋಷಕರಾಗುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪೂರ್ಣಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.