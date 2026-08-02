/ಆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು!... ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress prema: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
2000ದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಯಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ದಾಮಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ 16-18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾದ ಗಾಜಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ನಕಲಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹೊಡೆತಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನವೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದೂ ಹೊಗಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೇಮಾ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ರಾಯಲಸೀಮಾ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಧರಿ' ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
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