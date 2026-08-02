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ಆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು!... ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress prema: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 02, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 02:32 PM IST
ಆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು!... ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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