English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

Actress priya bapat: ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಧಿಡೀರ್‌ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:11 PM IST
  • ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ
  • ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
camera icon7
Prahlad Kakkar On Aishwarya And Salman Breakup
ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
shanvi srivastava new look
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon8
Bigg Boss Telugu 9
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
gold import
ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..
ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

asambhav movie: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಮುಖ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಾಗದೇ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾಯ್ತು? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಶಾಕ್!‌

ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್.. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ, 'ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಕಲಿಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ "ಅಸಂಭಾವ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು "ಸಾಧನಾ ಸೈಗಲ್" ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.. ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲು 3.30 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya Bapat (@priyabapat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಶಾಕ್!‌

ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಟಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾರ್ವೆ 'ಅಸಂಭವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನೈನಿತಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಸಂಭವ" ಒಂದು ನಿಗೂಢ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಚಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ್ ಶ್ರೋತ್ರಿ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

mukta barve and priya bapatMukta BarvePriya Bapatpriya bapat videopriya bapat new video

Trending News