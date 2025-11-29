ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

asambhav movie: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಮುಖ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಾಗದೇ ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾಯ್ತು? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಶಾಕ್!
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್.. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಬಾಪತ್ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾ, 'ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ, ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಕಲಿಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ "ಅಸಂಭಾವ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು "ಸಾಧನಾ ಸೈಗಲ್" ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ.. ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲು 3.30 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಟಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾರ್ವೆ 'ಅಸಂಭವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನೈನಿತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಸಂಭವ" ಒಂದು ನಿಗೂಢ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಚಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ್ ಶ್ರೋತ್ರಿ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.