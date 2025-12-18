ʼನಾನು ನಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಟರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Priyanka Chopra: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಪರ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ "ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.. ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗಿತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಇನ್ನ ನಟಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ, ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
