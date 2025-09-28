English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

20 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ, 700 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Famous Actress: ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 28, 2025, 11:37 PM IST
  • ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
  • ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೀರಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!
camera icon5
Hamsa Purusha Raja Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!
20 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ, 700 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

priyanka chopra: ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೀರಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ... ಅವರ ಜೀವನವು ಅದೇ ತಾರಾಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. 2000 ದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, 2002 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಹೀರೋ: ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಫ್ಯಾಷನ್', 'ಡಾನ್', 'ಬರ್ಫಿ' ಮತ್ತು 'ಮೇರಿ ಕೋಮ್' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಾಲ್ಟಿ ಮೇರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 2016 ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 21.75 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಬಳಿ 72 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಂದರವಾದ ಗೌನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತನ್ನ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆ 2.1 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?  

ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಆಕೆಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ದಿ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಾರಾಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

priyanka ChopraPriyanka net worthNick JonasPriyanka Chopra housePriyanka Bollywood movies

Trending News