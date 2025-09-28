priyanka chopra: ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೀರಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ... ಅವರ ಜೀವನವು ಅದೇ ತಾರಾಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. 2000 ದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, 2002 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಹೀರೋ: ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಫ್ಯಾಷನ್', 'ಡಾನ್', 'ಬರ್ಫಿ' ಮತ್ತು 'ಮೇರಿ ಕೋಮ್' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಾಲ್ಟಿ ಮೇರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 2016 ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 21.75 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಬಳಿ 72 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಂದರವಾದ ಗೌನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತನ್ನ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರದ ಬೆಲೆ 2.1 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಆಕೆಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ದಿ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಾರಾಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.
