ನನ್ನ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..! ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Priyanka Mohan movies : ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. "ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಹ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿರಂಗ ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕ.. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಅಂದಹಾಗೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ 'OG' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.