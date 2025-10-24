ಬಾಯ್ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Raasi life : ಕಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನಟಿ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಂತಹ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಮತಾಲ ಕೋವೆಲ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ.
ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ತಂದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ.. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಶಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ, ರಾಜ ನರಸಿಂಹ, ಜಮೀನ್ದಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲಂಲೋ ಸೀತಾ, ಪೆಲ್ಲಿ ಪಂದಿರಿ, ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ, ಮತ್ತು ದೇವುಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ತೆಲಗು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.