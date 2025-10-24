English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಬಾಯ್ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಬಾಯ್ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress lifestyle : ಸಿನಿರಂಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲು ಸೋಗಸಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಬೇಕು... ಅದರಂತೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಯಾರದು..? ಬನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:23 PM IST
    • ತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು..
    • ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
    • ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ : ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ತಲೆಬೋಳು
camera icon7
Madhuri Dixit Diwali incident
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ : ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ತಲೆಬೋಳು
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?
camera icon6
Gilli
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
camera icon6
guru gochar 2025 effects
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
ಬಾಯ್ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Raasi life : ಕಥೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟರು ತಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟಿ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಂತಹ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಮತಾಲ ಕೋವೆಲ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ, ಬೇರೆ ನಟ ನಟನ ಜೊತೆ ಲವ್‌! ಈತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ..

ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ತಂದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ.. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಶಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ, ರಾಜ ನರಸಿಂಹ, ಜಮೀನ್ದಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲಂಲೋ ಸೀತಾ, ಪೆಲ್ಲಿ ಪಂದಿರಿ, ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ, ಮತ್ತು ದೇವುಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ತೆಲಗು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

actress raasiRaasiHeroine Raasiraasi moviesRajasekhar

Trending News