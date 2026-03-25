Raasi on Prabhas : ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಈಶ್ವರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೇ ನಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದೆ.. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ.. ಈ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಛತ್ರಪತಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಶಿ,. "ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಾನು ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಶಿ ಅವರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಮಿರ್ಚಿ' ಮತ್ತು 'ರಾಧೆಶ್ಯಾಮ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಶಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗರಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ.. "ಆದಿವಾಸಿ ರಾಮುಡು" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರಂತೆ. ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ರಾಶಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.