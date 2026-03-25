ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ತಾಯಿ-ಅಕ್ಕ ನಾನಾಗಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ..! 45ರ ನಟಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Prabhas intresting facts : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಶಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಶಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 25, 2026, 05:38 PM IST
Raasi on Prabhas : ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಈಶ್ವರ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೇ ನಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದೆ.. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ.. ಈ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಛತ್ರಪತಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಾಶಿ,. "ನನಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಾನು ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದರು. 

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಶಿ ಅವರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಮಿರ್ಚಿ' ಮತ್ತು 'ರಾಧೆಶ್ಯಾಮ್‌' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಶಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗರಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ.. "ಆದಿವಾಸಿ ರಾಮುಡು" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲೇ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರಂತೆ. ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ರಾಶಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

