Actress Rachita Ram: ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ತಾರೆಯರ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 5, 2025, 08:07 PM IST
  • ದೈವದ ಪವಾಡ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಸರಿಸಿದೆ.
  • ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

Actress Rachita Ram: ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ತಾರೆಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ  ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಆಗಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಕಾರಣವಂತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ, ಕಾರಣೀಕದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಹಾನ್‌ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಿ-ಬಾಸ್‌ ಚಾಲೆಂಜಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಂತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು  ಸ್ವತಃ ರಚಿತಾರಾಮ್‌ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶಿರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಮುಂದಿನ ಹಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ

ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.‘ಕಾಂತಾರ’ ಬಳಿಕ ಕರಾವಳಿ ದೈವಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೈವದ ಪವಾಡ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಸರಿಸಿದೆ.

 

