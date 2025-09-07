English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಆತ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ್ದ".. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟೆದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Radhika Apte: ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 7, 2025, 06:28 PM IST
  • ನಟಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಳ ಮುಖವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಗೆ ನಟನೊಬ್ಬ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ.

"ಆತ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹದ್ದು ಮೀರಿದ್ದ".. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟೆದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Radhika Apte: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಳ ಮುಖವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಟಿಯರಿಗೂ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಗೆ ನಟನೊಬ್ಬ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ಒಟಿಟಿ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ, ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂಧಾಧುನ್' ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, 'ಪ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್' ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 'ಮಾಂಝಿ' ನಲ್ಲಿ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ.. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ! ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..

ರಾಧಿಕಾ 2005 ರಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ವಾವ್! ಲೈಫ್ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ 'ಅಂಥೀನ್' ನಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಧಿಕಾ ಸಹನಟನೊಬ್ಬನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ತಾನು ಒಬ್ಬ ನಟನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಟನ ಪರಿಚಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟನು, ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ಹೊಡೆದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪುಷ್ಪ 3 ಮಾಡೋ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ವಾ..? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌..! SAIMA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

ರಾಧಿಕಾ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ವಾ ಲೈಫ್ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 'ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್', 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್' ನಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್' ಮತ್ತು 'ಅಂಧಾಧುಂಡ್' ನಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

