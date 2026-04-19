ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸರದಾರ.. ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇದೆಂಥ ಸ್ಥಿತಿ!

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 19, 2026, 09:12 AM IST
Trending Photos

ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
camera icon6
Smriti Mandhana
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುವುದು!
camera icon7
White Hair Remedies
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುವುದು!
&#039;ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ&#039;: ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
camera icon6
Lalit Modi
'ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ': ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..
camera icon5
spandana somanna
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..
ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಳಿಸಲಾಗದಂತಹ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಟರಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿ ರಾಜ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಭಾರತಿ ರಾಜ ಇಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ತಂದರು. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು. ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಿ ರಾಜ ಅವರು 1977 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತಿ ರಾಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಭವ್ಯವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸೀತಕೋಕ ಚಿಲುಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು - ಎರ್ರಾ ಗುಲಾಬಿಲು, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್, ಜಮದಗ್ನಿ, ಆರಾಧನಾ, ಯುವತಾರಂ ಪಿಲಿಚಿಂದಿ, ಈ ತಾರಂ ಇಲ್ಲೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು.

ಭಾರತಿ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧನುಷ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿ ರಾಜ ಸದ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತಿ ರಾಜ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿ ರಾಜಾ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌ ನಾನು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು: ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

