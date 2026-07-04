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ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಲೂ ಆಗದೇ ಪರದಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ!.. ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು

Actress Ramba health issues: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 04, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:31 PM IST
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಲೂ ಆಗದೇ ಪರದಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ!.. ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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