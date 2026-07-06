/ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಲೂ ಆಗದೇ ಪರದಾಡ್ತಿರೋ ನಟಿ!.. ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು

Actress Ramba health issues: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾದ ರಂಭಾ (Rambha) ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಭಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..ವಿಡಿಯೋ ನಟಿ ರಂಭಾ ನಡೆದಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಂಭಾ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
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ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ರಂಭಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ರಂಭಾ ಮಂಡಿನೋವಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಆಗದಂತೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ರಂಭಾ ಎಂಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು , ಹಿಂದಿ , ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ , ಕೆಲವು ಬಂಗಾಳಿ , ಭೋಜ್ಪುರಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಂಭಾ ತನ್ನ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಂತರ ಹರಿಹರನ್ ಅವರ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಸರ್ಗಮ್ (1992) ನಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು . ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವಿವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ನಂತರ ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಆ ಒಕ್ಕಟಿ ಅಡಕ್ಕು (1992) ನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಿಂದ ನಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 1990 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ರಂಭಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.