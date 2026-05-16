Actress Rambha daughter : ಒಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ರಂಭಾ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಭಾ ಪುತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...
Rambha daughter photo : ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಂಭಾ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಸೌತ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಜಗ್ಗೇಶ್, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಂಡು ರಂಗ ವಿಠಲ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸೈ, ಸಾಹುಕಾರ, ಬಾವ ಭಾಮೈದ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿದೆ. ರಂಭಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು.
ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಂಭಾ ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಲಾವಣ್ಯ, ಸಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಿವಿನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ರಂಭಾ ಕಿರುತೆರೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ 'ಮನದ ಮಾಯಿಲಾದ' ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ 'ಢೀ' ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರಂಭಾ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಭಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಥೇಟ್ ದೇವತೆಯರಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಂಭಾ ಅವರ ಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಂಭಾ ಪುತ್ರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಂಭಾ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..