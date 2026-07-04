Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ನಡೆಯಲೂ ಬಾರದಂತಾಯಿತೇ ನಟಿ ರಂಭಾ ಸ್ಥಿತಿ..! ದಿಢೀರನೆ ಏನಾಯ್ತು.. ಇದಕ್ಕೆ 2022 ರ ಘಟನೆ ಕಾರಣವೇ?

ನಡೆಯಲೂ ಬಾರದಂತಾಯಿತೇ ನಟಿ ರಂಭಾ ಸ್ಥಿತಿ..! ದಿಢೀರನೆ ಏನಾಯ್ತು.. ಇದಕ್ಕೆ 2022 ರ ಘಟನೆ ಕಾರಣವೇ?

Rambha viral video : 90 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.. ನಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ..  

Written ByKrishna N K
Published: Jul 04, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:52 AM IST
ನಡೆಯಲೂ ಬಾರದಂತಾಯಿತೇ ನಟಿ ರಂಭಾ ಸ್ಥಿತಿ..! ದಿಢೀರನೆ ಏನಾಯ್ತು.. ಇದಕ್ಕೆ 2022 ರ ಘಟನೆ ಕಾರಣವೇ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Aryavardhan Guruji: ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಶಾಕ್!‌ ದೇಹದ 'ಆ' ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ
Aryavardhan Guruji controversy1 hr ago
2
Nikhil Kumaraswamy1 hr ago
3
horoscope1 hr ago
4
July 2026 Shubh Yog Effects1 hr ago
5
Dandruff home remediesJul 03