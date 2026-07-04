/ನಡೆಯಲೂ ಬಾರದಂತಾಯಿತೇ ನಟಿ ರಂಭಾ ಸ್ಥಿತಿ..! ದಿಢೀರನೆ ಏನಾಯ್ತು.. ಇದಕ್ಕೆ 2022 ರ ಘಟನೆ ಕಾರಣವೇ?

Actress Rambha health : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ನಡೆದಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಯಾರದ್ದೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ನಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ.. ನಟಿಯ ಈ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಜೋರಾಗಿವೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ, ಇದೀಗ ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ನಡೆದಾಡಲೂ ಸಹ ಪರದಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2022ರ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತ : ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ಕಾರು 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಂದಿನ ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಟಿ ರಂಭಾ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಸರ್ವರ್ ಸೋಮಣ್ಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ನಂತರ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ‘ಓ ಪ್ರೇಮವೇ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೊ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ‘ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ’ ಮತ್ತು ‘ಭಾವ ಬಾಮೈದ’ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ : ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರಂಭಾ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಅತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು..