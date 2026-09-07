/ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ..! ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ (43) ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಬಿಲಾ ಜಮಾಲ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮದುವೆಗಿಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ
ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಮ್ಯಾ, "ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಮದುವೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ," ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. "ಒಂದು ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು.. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ," ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
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ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಂಸಾರ ಚಂದ
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋಹಕ ತಾರೆ, "ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಯೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಂಪತ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನನಗಿನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ನೀಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಮಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಅವರು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನಟಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..