Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ..! ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ..! ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಅಂತ ಹಲವಾರು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ... ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:36 PM IST
ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ..! ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸೆ.14ರಂದಾ? ಸೆ.15ರಂದಾ? ತಿಥಿ, ಪೂಜಾ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
2
3
4
5