"ಮೋದಿ ಭಗವಂತನಾದರೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನದಾತೆ ಅಲ್ಲವೇ?": ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾಗೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ 

Ramya on Kangana Ranaut : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಜನತೆಗೆ (ಜನರೇಷನ್ Z) ಗೌರವ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಮ್ಯಾ, "2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಕಂಗನಾ ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುವುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಭಗವಂತನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2020ರ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ನೀಡಿದ್ದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಮ್ಯಾ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 82 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು "100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮಹಿಳೆ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ, "ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನದಾತೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸಮಾನ. ಅಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಮಮಂದಿರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ರಮ್ಯಾ, "ರಾಮ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವಾಗಿ ರಾಮಮಂದಿರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ರೋಶ?" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಳಕಿದ್ದಾರೆ. ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.