English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಜ್ಜ, ತಂದೆ, ಮೊಮ್ಮಗ.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ಜನರೇಷನ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Famous Actress: ಈ ನಾಯಕಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಈಗಲೂ ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ  ಯಾರು ಈ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ?   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:58 AM IST
  • ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ
  • ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
camera icon11
leander paes relationship
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ, ಐದು ಸಂಸಾರ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
camera icon6
who should not eat watermelon
ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಸರಿ... ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಅಜ್ಜ, ತಂದೆ, ಮೊಮ್ಮಗ.. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ಜನರೇಷನ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Actress Ramya Krishna: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನಟಿಯರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೇಂಟೇನ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಸಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇಗನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೇಜ್‌ನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯಶಸ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಮಮತಾ ಫಾರ್ಮಹೌಸ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ

ಆದರೆ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೈತ್ಯ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜ, ಮಗ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ — ಈ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರು, ದಾಗುದು ಮೂತ ದಂಪತ್ಯಂ, ಇದ್ದರೇ ದಿವಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ಚಂದ್ರಲೇಖಾ, ಅನ್ನಮಯ್ಯ, ಅಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲುಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತುಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಲಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲುಡು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರರಾಜು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯಶಸ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ಮಮತಾ ಫಾರ್ಮಹೌಸ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ

ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಚು ಕಗಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ 1993ರಲ್ಲಿ ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಾಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

ಇಂದಿಗೂ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ, I ನಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ramya Krishnaರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿTelugu Cinema

Trending News