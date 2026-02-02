"ಆತನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ".. ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌..

Actress Ramya Krishnan: ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದರು. `ಅಲ್ಲುಡುಗರು` ಮತ್ತು `ಅಲ್ಲರಿ ಮೊಗುಡು` ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸತತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ `ನರಸಿಂಹ` ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿತು. ಈಗ, ಪಾತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, `ಬಾಹುಬಲಿ` ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರ `ಚಂದ್ರಲೇಖಾ` ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ `ರಂಗಮಾರ್ಥಂಡ` ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡದೆ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಚಂದ್ರಲೇಖಾಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನನಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ "ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ.ನನಗೆ ವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಗಂಡನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. `ರಂಗ ಮಾರ್ತಾಂಡ` ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಯಲ್ ತೆಲುಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್