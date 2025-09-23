English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಸೀರೆ ಉಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ.. ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಳು..ʼ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Ramya Sensational Comment: ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಮ್ಯಶ್ರೀ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 23, 2025, 03:25 PM IST
  • ನಟಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು "ರಮ್ಯಶ್ರೀ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು

ʼಸೀರೆ ಉಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ.. ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಳು..ʼ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Ramya sri: ನಟಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಸರು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.. ಈ ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸುಜಾತಾ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು "ರಮ್ಯಶ್ರೀ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಟಿಯರಿದ್ದರು.. ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮೊದಲು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ರಮ್ಯಶ್ರೀ ನಟಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಮ್ಯಶ್ರೀ, ನಂತರ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರಮ್ಯಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. "ನುವ್ವು ನೇನು", "ಆದಿ", "ಸಿಂಹಾದ್ರಿ", ಮತ್ತು "ಯಮಗೋಳ ಮಾರಿ ಮದಲಿಂದಿ" ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ..!

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು ಕೆಲವು ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ʼಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ನಂತರ ಅವರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರುʼ ಎಂದು ನಟಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಲ್ಲದೇ "ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕುವ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಷರ್‌ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಸೀರೆ ಉಡುವ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೂ*ಳೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿತು.. ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಗಿಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದರರ್ಥ ನಾನು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ramya sriರಮ್ಯಶ್ರೀತೆಲುಗು ನಟಿಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು

