ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 7400 ಕೋಟಿಗೆ ಒಡತಿ... ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆಸ್ತಿ!

Rani Mukerji net worth : ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 6, 2025, 01:37 PM IST
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 7400 ಕೋಟಿಗೆ ಒಡತಿ... ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆಸ್ತಿ!

Rani Mukerji net worth : ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ 7,790 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ 1996 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ "ರಾಜಾ ಕಿ ಆಯೇಗಿ ಬಾರಾತ್" ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. "ರಾಜಾ ಕಿ ಆಯೇಗಿ ಬಾರಾತ್" ನಲ್ಲಿ ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬಹ್ಲ್ ಮತ್ತು ಶದಾಬ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಭಿನಯ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಆದರು. ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಪಮೇಲಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ.  

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದರು. ಗುಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.  

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಪುತ್ರಿ ರಾಣಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯೂ ಹೌದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
 
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಸಾಥಿಯಾ, ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ, ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದ ನಾ ಕೆಹ್ನಾ, ವೀರ್ ಝಾರಾ, ಯುವ, ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ, ನೋ ಒನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ, ತಲಾಶ್, ಬ್ಲಾಕ್, ಮರ್ದಾನಿ, ಮರ್ದಾನಿ 2, ಮತ್ತು ಹಿಚ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

2018 ರ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿತ್ರ ಹಿಚ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಟರ್ಜಿ vs ನಾರ್ವೆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
 
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಹು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಾಲೀಕರು. ಡಿಎನ್ಎ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹200 ಕೋಟಿ. ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ₹7,200 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹7,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಚೋಪ್ರಾ ಕುಟುಂಬವು ಒಟ್ಟಾರೆ ₹7,500 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

