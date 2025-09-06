English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ!? ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Actress Rashmika Mandanna: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ? ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಂಗುರದ ಗುಟ್ಟೇನು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 6, 2025, 03:40 PM IST
  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಉಂಗುರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ

Trending Photos

ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿ... ಸಾಲವೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು!
camera icon12
Wall Clock Vastu
ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿ... ಸಾಲವೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು!
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ.35,000... ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Most Expensive Salt
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ.35,000... ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ನೋಟಿಸ್‌
camera icon5
Income tax department
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ನೋಟಿಸ್‌
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!
camera icon6
Chikkanna
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!
ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ!? ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Rashmika Mandanna Engagement: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಉಂಗುರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ.. ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ 2025ಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ನೀಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯಾವ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆದಾಯ..! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..   

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೇ ಪೆರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೈಮಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸತತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ VD14 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಲಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಂತೂ ಇಂತೂ... ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2ನೇ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಗುತಿ ಚೆಲುವೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rashmika Mandanna engagementರಶ್ಮಿಕ ಮಂದಣ್ಣ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಂವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕ ಮಂದಣ್ಣಸೀಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2025ರಶ್ಮಿಕ ಮಂದಣ್ಣ ಉಂಗರಂ

Trending News