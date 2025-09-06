ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ!? ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Rashmika Mandanna Engagement: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಉಂಗುರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ.. ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ 2025ಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ನೀಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆದಾಯ..! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೇ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೈಮಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸತತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ VD14 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಲಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತೂ ಇಂತೂ... ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2ನೇ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಗುತಿ ಚೆಲುವೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ?