ʼ100 ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದರೂ ಆತನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ!

Actress Raveena tandon: 'ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟತನಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಮೂಲಕವೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1974 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ 'ನೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ'ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಎಂದಿಗೂ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ 'ಅಭಯ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು..
ಆ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ "ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹನಟನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದೆ ಮತ್ತು ನೂರು ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದೆ." ಎಂದರು.
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಯೇ ಲಮ್ಹೆ ಜುದಾಯಿ ಕೆ, ಜಾದೂ, ಜಮಾನಾ ದೀವಾನಾ ಮತ್ತು ಪೆಹ್ಲಾ ನಶಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರವೂ, ರವೀನಾ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರವೀನಾ, "ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
