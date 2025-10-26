ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ! 21ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Actress raveena tandon affair : ಬಾಲಿವುಡ್ನ 90ರ ದಶಕದ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ತಾಯಿಯಾದ ಅವರು, ಇಂದು ತಮ್ಮ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು — ಮೋಹ್ರಾ, ಅಂದಾಜ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ, ದಿಲ್ವಾಲೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ರವೀನಾದ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಛಾಯಾ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯರು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ರವೀನಾ, ತಾನೇ ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತದ್ದು ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು.
ರವೀನಾ ನಂತರ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು — ರಣಬೀರ್ ವರ್ಧನ್ ಥಡಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ರವೀನಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮುಂತಾದ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯು ರವೀನಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮನೋವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಆ ದುಃಖದ ಹಂತವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಇಂದು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಕಥೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ — ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳು ಬಂದರೂ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ.