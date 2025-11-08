Raveena tandon comment: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜನರ ಗಮನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮರೆತರೂ ಸಹ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಾಟ್ ಜೋಡಿಳಾಗಿದ್ದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಘಟನೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಮೊಹ್ರಾ' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವೂ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ರವೀನಾ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರವೀನಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿಯೇ, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
'ನಾವು ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ರವೀನಾ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರದ್ದಾದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿತರಕ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಶಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ವರ್ಧನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ. ರವೀನಾ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವೀಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಅವರು ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
