ʼಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ.. ಜ್ವರ.. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್‌ ನೋವು ಆದರೂ..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್!‌

Tip Tip Barsa Pani behind the scenes: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರವೀನಾ ಅವರ ಹಾಡು. ಆದರೆ ಆ ಹಾಡನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಹಾಡು ಅಂತೀರಾ..!? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಡು 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ', ಇದರಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು.
'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 4' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರವೀನಾ, "ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು.. ನನ್ನ ಋತುಚಕ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬಾ ನೋಯುತ್ತಿತ್ತು.." ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ರವೀನಾ, "ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ನಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು..
ಇನ್ನು 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ' ಎಂಬುದು 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಮೊಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಮುಂತಾದ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಈ ಹಾಡು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.