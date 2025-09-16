English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ.. ಜ್ವರ.. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್‌ ನೋವು ಆದರೂ..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್!‌

Actress Raveena Tandon: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಆದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:25 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟ್ ಆಗಿವೆ
  • ಆದರೆ ಆ ಹಾಡನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು

Tip Tip Barsa Pani behind the scenes: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರವೀನಾ ಅವರ ಹಾಡು. ಆದರೆ ಆ ಹಾಡನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಹಾಡು ಅಂತೀರಾ..!? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.. 

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಡು 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ', ಇದರಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 4' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರವೀನಾ, "ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು.. ನನ್ನ ಋತುಚಕ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ತುಂಬಾ ನೋಯುತ್ತಿತ್ತು.." ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ರವೀನಾ, "ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ನಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.. 

ಇನ್ನು 'ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ' ಎಂಬುದು 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಮೊಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಮುಂತಾದ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಈ ಹಾಡು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Raveena Tandon Tip Tip Barsa PaniTip Tip Barsa Pani behind the scenesRaveena Tandon injuryBollywood shooting strugglesIconic Bollywood songs

