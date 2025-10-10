English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಟಿಸಲ್ಲ..ʼ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

Actress Refused to Act in Rajmouli Movie: ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 10, 2025, 12:43 PM IST
  • ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ

South Actress Trisha: ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ನಟರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ತ್ರಿಶಾ? ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ? 

ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸುನಿಲ್ ಅಭಿನಯದ ಮರ್ಯಾದಾರಾಮಣ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ಮೊದಲು ಹೋಯಿತು.. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವೇ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾಯಕನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸುನಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಶಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ, ಯಾವುದೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ..

 ಸರಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಮರ್ಯಾದಾ ರಾಮಣ್ಣ' ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ', 'ಛತ್ರಪತಿ', 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು', 'ಮಗಧೀರ' ಮುಂತಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹಾಟ್‌ ಟಾಫಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ.. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಲೋನಿ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್.. ನಾಯಕಿ ಸಲೋನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ, ಯಾವುದೂ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಏಕಾಏಕಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trishaನಟಿ ತ್ರಿಷಾರಾಜಮೌಳಿTrisha Moviestrisha remuneration

