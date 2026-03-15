ʼಪುರುಷರು ಮ್ಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ.. 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ!..ʼ

ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ರೆಜಿನಾ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ತಮ್ಮ 9 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಚೆನ್ನೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.. ಬಳಿಕ 2005 ರಲ್ಲಿ 'ಕಂಡ ನಾಲ್ ಮುದಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.
ಆ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.. `ಎಸ್ಎಂಎಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.. ಆದರೆ ʼಹೊಸ ಜೋಡಿʼ ಚಿತ್ರ ಆಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ‘ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಫಾರ್ ಸೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ರೆಜಿನಾ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು.. ಇದಾದ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು..
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ನಟಿ ರೆಜಿನಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇಟರ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ʼನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನಾನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ರೆಜಿನಾ ಪುರುಷರನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. "ಹುಡುಗರು, ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರ ಹಳೆಯ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..