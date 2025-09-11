ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಮದುವೆ! ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ತಂದವರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Rekha- Imran Khan marriage: ಇವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಾಯಕಿ.. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಆದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಊಹಿಸಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್.
1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ರೇಖಾಳ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾಳ ತಾಯಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡನಾಗುತ್ತಾನಾ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ..
ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ರೇಖಾ ಹೊಸಬರಲ್ಲ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಪಿಲ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ರೋಮಿ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ರೇಖಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟರಾದ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅವರು ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು.