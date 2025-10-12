Rekha Nair: ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪಯಿಲ್ವನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರು ಇರವಿನ್ ನಿಜಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದಾಗ, ರೇಖಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಯಿಲ್ವನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮೂಲದ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಟಿಸುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರೇ ತಾವು ಹಿರೋಯಿನ್ ಮೆಟಿರೀಯಲ್.. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದರುʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ನಟಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಮರುವರ್ಷವೇ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಕಳೆದುಹೋಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಿಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ನಟಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಾರರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ನೀವು ಶಾಸಕಿಯಾಗಬಹುದು.. ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಣತನದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ ಹೊರಟುಹೋದರು. ನಟಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜ. ವಿರುಗಂಬಕ್ಕಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕರಾದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು. ಪಯಿಲ್ವನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಅವರು ಜಿಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.. ಇದರ ನಂತರ, ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಾಯರ್ ಸ್ವತಃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.