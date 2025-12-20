71 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಮದುವೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್..‌

Actress Rekha: ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ರೇಖಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರೇಖಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮುಖೇಶ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಈಗ ರೇಖಾ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅಭಿನಯದ 'ದುರ್ಲಭ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿ ದುಶ್ರಿ ಶಾದಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.. ಆ ವೇಳೆ ರೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮಾ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, 'ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ..' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಖಾ 'ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ.. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.. ಅದೂ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ..' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ರೇಖಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಸಹ, ರೇಖಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರೇಖಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.. ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾಲವಿತ್ತು..
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೊದಲು, ರೇಖಾ ಅವರ ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.. ಅದರ ನಂತರ, ರೇಖಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ.