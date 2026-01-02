ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ನಟಿ ರೇಖಾ

Rekha Comment: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1970 ರ ದಶಕವು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಅವರು ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು.
ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಅವರನ್ನು "ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ... ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?" ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದರು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪಾಪ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, "ದೇಹವನ್ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿಡಲು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ 'ಬುಲ್ ವರ್ಕರ್' (ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಾಧನ) ಗಿಂತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ" ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಮುಖವಾಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿರಬೇಕು.
ಅದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರೇಖಾ ಕೂಡ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು "ತುಂಬಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.. ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೇಖಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುವವರು ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕುಗಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಈ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
