Actress rekha: ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ (Rekha vedavyas) ಎಂದ ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಹುಡುಗಾಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ರೇಖಾ, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರೇಖಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ (Rekha vedavyas) ಎಂದ ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಹುಡುಗಾಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರೇಖಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟಿ ಗಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ "ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ" ಮತ್ತು "ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್" ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಆ ಮುಖ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಜಲಾ ಗಾರುಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಗಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರೇಖಾ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ." ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ತನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ರೇಖಾ ಅವರು ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಯಬೇಕು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, "ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ." "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಯಾರೂ ತಾನು ಒಂಟಿ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿವೆ, 'ಓಹ್, ಅದು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೀಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಈಗ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಅವನು ನಿಜವಾದ... ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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