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ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Actress rekha: ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್‌ (Rekha vedavyas) ಎಂದ ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಹಾಗೂ  ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಹುಡುಗಾಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 15, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:50 PM IST
ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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