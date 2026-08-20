/ಯಶ್‌ ಕನ್ನಡದ ಕೋಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರ.. ಮಗಳು ರಿಶಿಕಾ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಪ್ರಶಂಸೆ!

Rishika Singh father SV Rajendra Singh Babu says Yash: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 26 ರಂದು ವಿಶ್ಯದ್ಯಾಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್, ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದವೋ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಕನ್ನಡದ ಕೋಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಎಂದು ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಯಾಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮ ಪಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇಕದರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಶ್ ಕೋಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳ ಕುರಿತು ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಟಿಯರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಗಂಡ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಯಶ್ ಈ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ನೀಡದಿದ್ದರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತೊಡಿಸಿದ್ದರು.