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ಯಶ್‌ ಕನ್ನಡದ ಕೋಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರ.. ಮಗಳು ರಿಶಿಕಾ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಪ್ರಶಂಸೆ!

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್‌ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 20, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:25 PM IST
ಯಶ್‌ ಕನ್ನಡದ ಕೋಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರ.. ಮಗಳು ರಿಶಿಕಾ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಪ್ರಶಂಸೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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