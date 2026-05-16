Actress roja career secrets: ರೋಜಾ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Actress roja career secrets: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆಯರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆಯಾಗಿ, 'ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ವೀನ್' ರೋಜಾ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ರೋಜಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಚೆಂಬರುತಿ' (ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮಂತಿ) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅರಳಿತು, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ತಾನು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಿರುಕುಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಗಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ತನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ - ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಜಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ರೋಜಾ ಕೂಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 2002 ರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಂಶುಮಾಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿತ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಸ್ವಂತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ನಿಂತರು. "ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಿಂತರು.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರೋಜಾ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ನಗರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೆಲ್ವಮಣಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು, ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.