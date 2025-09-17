1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರೂ ಈಕೆ ಅವಿವಾಹಿತೆ.. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ದಾನ, ಕಲಿಯುಗದ ದೇವತೆ ಈ ತಾರೆ.

actress life : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಫೇಮಸ್ ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 31 ವರ್ಷದ ಹೀರೋ ಜತೆ ಮದುವೆ, 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಟಿ ರೀಎಂಟ್ರಿ!
ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು. ಅವರು 6000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವರು 1927 ರಲ್ಲಿ ವಿರುಧುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರುಪ್ಪುಕೊಟ್ಟೈ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 13 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜ ಕಂಬಲತು ನಾಯಕ್ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ತೇವರ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. 6 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 1948 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಚಂದ್ರಲೇಖಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಾ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ನಲ್ಲ ತಂಗೈ, ತಮರೈ ಕುಲಂ, ಅವನ ಇವಾನ್ ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಎಂಜಿಆರ್, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್, ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.. ಮಾಜಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಲಿಕನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ನಟಿ?
ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 85 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಚೆನ್ನೆಲ್ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಅವರನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಬದುಕಿದರು. ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.