ನಟಿ ಸದಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸದಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಜಯಂ, ಅಪಾರಿತುಡು, ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಯಂ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜಯಂ ನಂತರ ತಾನು ಐಟಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ನಟನೆ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಯಂ ಅಥವಾ ಅಪರ್ಣಿಚಿಟುಡು ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಯಶಸ್ಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಅದೇ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಯಂ ಚಿತ್ರದ "ವೆಲ್ವಯ್ಯ ವೇಳು" ಸಂಭಾಷಣೆಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿತಿನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾದ "ರಾನು ರಾನಂತುಟೆ ಚಿನ್ನಡೋ" ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಹಾಡಿನ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸದಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕೇಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಟಾರ್ಚ್ಲೈಟ್ (ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಧಾ, ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಧಾ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅದು ಅವಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ತನ್ನ ತತ್ವವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಧಾ ಹೇಳಿದರು.