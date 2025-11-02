English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..

Star Actress: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 2, 2025, 05:28 PM IST
  • ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ನಟಿ ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಮೇ ಗೋಸಾವಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು

Trending Photos

44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Actress Sneha
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
camera icon5
Diabetes
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
camera icon8
Luckiest Zodiac: Good luck
5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ!
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ: 2025ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ &amp; ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
ruchak rajayoga
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ: 2025ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ & ಯಶಸ್ಸು
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಈಗಿನ ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ..

Sai tamhankar: ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆಯೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್..

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟೆ! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..

ನಟಿ ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಮೇ ಗೋಸಾವಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಾಟರ್‌ಫ್ಲೈಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟೆ! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ, ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಅಮೇಯಾ ತಮ್ಮ 8-10 ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಾಯಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. "ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿ, ರಿಪ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸಿ.. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋದೆವು.. ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆವು.. ಕೆಲವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, "ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು ಮತ್ತು ನಂತರ 8-10 ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದೆವು" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಅಮೇಯಾ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sai TamhankarSai Tamhankar DivorceSai Tamhankar Love StorySai Tamhankar Latest NewsSai Tamhankar Movie

Trending News