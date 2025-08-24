English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ.. ಹಿಟ್ ನಟಿಯಾದ್ರೂ ಕೊನೆತನಕ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೇಮ! ಒಂಟಿತನದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತಿದೆ ಜೀವನ..

Actress Saira Banu: ಈ ನಟಿ 'ಜಂಗ್ಲೀ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ.. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಒಬ್ಬಂಟಿ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 24, 2025, 09:27 AM IST
  • 1960 ರ ದಶಕ ಮತ್ತು 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ನಟಿ
  • ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು

ನಟನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ.. ಹಿಟ್ ನಟಿಯಾದ್ರೂ ಕೊನೆತನಕ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೇಮ! ಒಂಟಿತನದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತಿದೆ ಜೀವನ..

saira banu love story: 1960 ರ ದಶಕ ಮತ್ತು 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ನಟಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ಟಾಪ್ 50 ಸುಂದರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು.  

ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 23, 1944 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಸೀಮ್ ಬಾನು ಕೂಡ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಯಿರಾ ಅವರ ನಟನೆಯು ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, 1961 ರ 'ಜಂಗ್ಲೀ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು.. ಇದರಿಂದ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಶಾಗಿರ್ಡ್', 'ದೀವಾನಾ', 'ಬ್ಲಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್', 'ಆಯಿ ಮಿಲನ್ ಕಿ ಬೇಲಾ', 'ಝುಕ್ ಗಯಾ ಆಸ್ಮಾನ್', 'ಪಡೋಸನ್', 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಂ. 203', 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.  

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೈರಾ ಹಿರಿಯ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈರಾ ಅವರಿಗಿಂತ 22 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸೈರಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮನವೊಲಿಸಿತು. ಅವರು 1966 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಸೈರಾ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಒಮ್ಮೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಮಧುಮತಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಾಯಿರಾ ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು, ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಅವರಿದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು.  

ಸೈರಾ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿರಾ ಬಾನೋಗೆ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಯಿರಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Saira Banusaira banu birthdaysaira banu dilip kumarsaira banu love storysaira banu career

