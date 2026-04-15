ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ!.. ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದ ನಾಯಕಿ

ss sajini files police complaint: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಜಿನಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಜಿನಿ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ!.. ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ನೇರ ಉತ್ತರ
ಅವಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಥಾಣೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಎಂದರು
ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಜಗಳವಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಸೋದರ ಮಾವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಜಿನಿ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮದುವೆ..! ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ