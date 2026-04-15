English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ!.. ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದ ನಾಯಕಿ

ss sajini files police complaint:  ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸಜಾನಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 15, 2026, 04:37 PM IST
  • 10 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊ*ಲ್ಲಲು ಯತ್ನ ನಟಿ ಆರೋಪ
  • ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಟಿ

Trending Photos

ss sajini files police complaint:  ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಜಿನಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಜಿನಿ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಥಾಣೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಎಂದರು

ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಜಗಳವಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಸೋದರ ಮಾವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಜಿನಿ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actress SajiniSajini MoviesSajini PhotosSajini newsSajini files police complaint

Trending News