ಆರು ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟೂ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೂ ನಟಿಗಿಲ್ಲ ವಾರಸುದಾರ! 52 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ ಈ ಸುಂದರಿ

Actress: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಐಎಎಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಕೆ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ. ಈಗ ಅವರು 6 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 2012 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಉಲ್ಲಂ ಕೊಲ್ಲೈ ಬೊಗುತಡ್ಡ' ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್. ಅವರು 1973 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಆಸೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆಯ ಕನಸೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಕಹಾನಿ ಕರ್ ಕರ್ ಕಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ೮ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ೨೦೧೧ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಉಲ್ಲಂ ಕೊಲ್ಲೈ ಬೊಗುತಡ್ಡ' ಸರಣಿಯು ನಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ದಂಗಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್ 6 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಹನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
