ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಮೂರು ಮದುವೆ.. ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂಟಿ ಈ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೋವು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವಿದೆ.. ಅಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾ ಆಘಾ. ಅವರು ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ದುರಂತದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರು.
ಸಲ್ಮಾ ಆಘಾ 1982 ರ 'ನಿಕಾಹ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಹಾಡಿದರು. 'ದಿಲ್ ಕೆ ಅರ್ಮಾನ್' ಹಾಡು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸಲ್ಮಾ ಆಘಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಕಸಮ್ ಪೈದಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕಿ', 'ಬಾಬಿ', 'ಊಂಚೆ ಲೋಗ್', 'ಕೋಬ್ರಾ', 'ಫೂಲನ್ ದೇವಿ', 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ತವೈಫ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾ ಆಘಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಂಡನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಯಾಜ್ ಸಿಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ ಜಾವೇದ್ ಶೇಖ್, ನಂತರ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ ರೆಹಮತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 2011 ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಮನ್ಜಾರ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಮೂವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಲ್ಮಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾ ಆಘಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ.. ಏಕೆಂದರೇ ಅವರ ತಾಯಿ ನಸ್ರೀನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾವ ಜುಗಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಲ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ನಸ್ರೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಅವರ ತಂದೆ ರಫೀಕ್ ಘಜ್ನವಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಲ್ಮಾ ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಲ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪೌರತ್ವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರ ಮಗಳು ಜರಾ ಖಾನ್ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾ ಆಘಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರ ವಿಫಲ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜಯಿಸಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.