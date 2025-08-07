English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Samantha: ಫೇಮಸ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌  ಸಮಂತಾ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಶನ್‌ ನಟಿ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.. ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತೀ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

  ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಫೇಮಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಮಂತಾ
  ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಟಾಪ್‌ ನಟಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಮಂತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಇವರನ್ನ! ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಐ ಲವ್‌ ಯೂ ಅಂದ ಸ್ಯಾಮ್‌..

Samantha on her friend rahul: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ  ಫೇಮಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಮಂತಾ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಟಾಪ್‌ ನಟಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚ್ಚೇದನದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಂತಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು.. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸಮಂತಾ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ  ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ನಡುವೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಂತಾ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ, "ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ  ರಾಹುಲ್‌ ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದೊಮ್ಮ ಸಮಂತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ನನ್ನ ಜೀವವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ.. ಅವರೆಂದರೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೋ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ  ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಲಾಸೌ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ  ರಾಹುಲ್‌ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಸಮಂತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ "ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಶಸ್ಸು, ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ.ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್‌ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.  ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವರಿಬ್ಬರ  ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಅವರ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

