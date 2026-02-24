ಎರಡನೇ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ! ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸಮಂತಾ..

ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ರುತು ಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಯಾಮ್... ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನೇ ದೂಷಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಸಮಂತಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿಚ್ಚೇದನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ... ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅದೇ ವರ್ಷ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಕುರಿತು ವೋಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, ʼನಾನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ರಾಜ್ ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ.." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ "ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್" ಸೀಸನ್ 2 ರ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ... ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಹನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
