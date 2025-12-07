ಎರಡನೇ ಪತಿಗಾಗಿ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ! ರಾಜ್‌ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಂತಹಾ ತ್ಯಾಗ?

Actress Samantha: ಸಮಂತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ವಿಧಾನ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ.. ಹೌದು ಸ್ಯಾಮ್ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 'ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?' ಎಂಬ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲ.. ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಮಂತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದಾದರು.. ದೊಡ್ಡ ಸಡಗರದ ಬದಲು, ಸಮಾರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.
ಸಮಂತಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 2017 ರಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಡೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟವು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದೇವತೆ 'ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ'ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.. ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನಟಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.