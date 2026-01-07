English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮದುವೆಯಾದ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ..

ಮದುವೆಯಾದ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ..

Actress Samantha: ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.. ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ 'ಸಮಂತಾ' ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದರೇ ಅದು ಸ್ಯಾಮ್..‌   

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 7, 2026, 03:36 PM IST
  • ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಮಂತಾ
  • ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮದುವೆಯಾದ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು! ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ..

Samantha new movie: ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.. ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ 'ಸಮಂತಾ' ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸುಂದರಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಇವರ ಮೋಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದಿತ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು.

ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿರ್ವಿವಾದದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆ 4 ವರ್ಷವೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಅದಾದ ನಂತರ ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಸಮಂತಾ ಈಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಸತತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 37 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ "ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ" ಕುರಿತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಿದರು. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

