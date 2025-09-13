English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಆ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆʼ.. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮನದಾಳದ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!

Samantha about Motherhood: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 13, 2025, 08:07 AM IST
  • ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ

Trending Photos

ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
shwetha menon
ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌
ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!
camera icon4
Mangal Gochar
ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
camera icon6
Mosquito Bites
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
ʼಆ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆʼ.. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮನದಾಳದ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!

Actress Samantha: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಕುಶಿ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತು. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು "ತಾಯ್ತನದ ವರ ನನಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ..

ನಟಿ ಸಮಂತಾ, ʼನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಇದೆ. ಆ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಕರುಣೆ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಮಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತಾಯ್ತನ ಒಂದು ವರ, ಅದು ನನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನೀತಿ ಮೋರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಜ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Samantha Ruth PrabhuSamantha Production HouseSamantha Marriage RumorsSamantha Motherhood Planssamantha ruth prabhu movies

Trending News